Weg naar finale play-offs ligt open voor Stam's Reading na remise

Het Reading van Jaap Stam is de play-offs om promotie naar de Premier League goed begonnen. Op bezoek bij Fulham werd met 1-1 gelijkgespeeld, waardoor the Royals een uitstekende kans hebben om de finale om Wembley te halen. De return in het Madjeski Stadium is komende dinsdag.

In de eerste helft golfde het spel op en neer, wat resulteerde in kansen aan beide kanten. Voor Reading waren Lewis Grabban, Chris Gunter en Yann Kermorgrant gevaarlijk, terwijl de thuisploeg via Tom Cairney en Sone Aluko kansen creëerde. De wedstrijd werd echter pas na de rust opengebroken.

Nadat een grote kans van Grabban nog niet in het doel ging, was het na 53 minuten spelen wel raak. Jordan Obita zette de ploeg van Stam op voorsprong. Tien minuten later was het echter alweer gelijk. Cairney bracht Fulham naast Reading. In de slotfase moesten de bezoekers nog met tien man verder, nadat Paul McShane van het veld werd gestuurd. Desondanks bleef de 1-1 stand op het scorebord.

Met die uitslag heeft Reading een goede kans om de finale van de play-offs te bereiken. Als the Royals de eindstrijd weten te halen, wacht op Wembley een ontmoeting met Sheffield Wednesday of Huddersfield Town.