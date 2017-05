Dubbelslag Giroud helpt Arsenal aan ruime overwinning

Arsenal kan blijven hopen op een plekje bij de beste vier ploegen van de Premier League. Op bezoek bij Stoke City kenden the Gunners een comfortabele avond: 1-4. Een belangrijke rol in het duel was weggelegd voor Olivier Giroud, die twee doelpunten voor zijn rekening nam.

De afgelopen weken heeft Arsenal zich aardig opgericht en van de laatste zes wedstrijden, werd er slechts één verloren. Dankzij de midweekse overwinning op Southampton behoort een plaats bij de beste vier in de Premier League weer tot de mogelijkheden. In Stoke begon de ploeg van manager Arsène Wenger een stuk beter dan afgelopen woensdag in het St. Mary’s Stadium.

Al snel had Shkodran Mustafi Arsenal op voorsprong kunnen koppen, maar zijn poging werd uit het doel getikt door Jack Butland. Ook Nacho Monreal was met het hoofd dichtbij de openingstreffer, maar zijn inzet van dichtbij belandde op de paal. Alexis Sánchez schoot verder nog in kansrijke positie in het zijnet. Aan de andere kant deed Marko Arnautovic van zich spreken met een vrije trap, die over het doel van Arsenal-doelman Petr Cech ging.

Toch kwam Arsenal nog voor rust op voorsprong. Een voorzet van Héctor Bellerín kwam voor de voeten van Giroud, die van dichtbij zijn elfde competitiedoelpunt van het seizoen maakte. Tien minuten na rust leken de bezoekers het duel te beslissen. Een splijtende pass van Alexis Sánchez bereikte Mesut Özil, die na een lange sprint voor de tweede Arsenal-treffer van de avond zorgde. The Potters gaven zich echter nog niet gewonnen en leverden eerst nog twee waarschuwingen af, via Mame Diouf en Bruno Martins Indi. Martins Indi en Erik Pieters speelden de hele wedstrijd mee aan de zijde van Stoke.

Uiteindelijk bracht invaller Peter Crouch Stoke City terug in de wedstrijd. De spits werkte een voorzet van Arnautovic met de hand in het doel. De thuisploeg ging vervolgens de nodige druk zetten om de gelijkmaker te forceren. Die kwam er uiteindelijk niet en een kwartier voor tijd bracht Sánchez de marge weer naar twee. De Chileen mocht vrij het strafschopgebied in dribbelen en schoot in de lange hoek raak. Enkele minuten later gooide Giroud het duel definitief op slot. Aaron Ramsey leverde de bal voor het doel af, waar de Fransman de vierde en laatste Arsenal-treffer van de avond binnengleed.

Arsenal heeft een plek in de top vier niet meer in eigen hand. In de komende twee wedstrijden moet het zelf in ieder geval afrekenen met Sunderland en Everton. Tegelijkertijd moet het hopen dat Liverpool en Manchester City nog punten laten liggen. De achterstand op the Reds bedraagt momenteel één punt. Zij gaan zondag op bezoek bij West Ham United en hebben na dat duel één wedstrijd meer gespeeld dan Arsenal.