Fenerbahçe wordt uitgefloten door eigen fans; Basaksehir blijft stunten

Het Fenerbahçe van Dick Advocaat lijkt de tweede plaats definitief te moeten vergeten. De Gele Kanaries gingen zaterdagavond met 0-1 onderuit tegen Antalyaspor en hebben nu acht punten minder dan runner-up Besiktas, dat ook nog een duel minder gespeeld heeft. Medipol Basaksehir won eerder op de zaterdag van Gençlerbirligi (2-1) en gaat met 66 punten na 31 speelronden voorlopig aan kop in de Süper Lig. Besiktas kan de koppositie na het weekeinde overnemen.

Fenerbahçe - Antalyaspor 0-1

Met Jeremain Lens in de basis had Fenerbahçe al gauw op achterstand kunnen komen, maar na zeven minuten werd een kopbal van Sandro uit de hoek geslagen door Volkan Demirel. Aan de andere kant was de beste kans voor Emmanuel Emenike, die na 26 minuten net naast kopte na een voorzet van Jeremain Lens. In de tweede helft kreeg Fenerbahçe het deksel op de neus: Deniz Kadah omspeelde na een counter Volkan en vulde het verlaten doel. De treffer was ingeleid door balverlies van Alper Potuk. Advocaat greep halverwege de tweede helft in en bracht Miroslav Stoch en Volkan Sen binnen de lijnen, maar ook zij konden het verschil niet maken. De fans van Fenerbahçe waren duidelijk ontevreden en floten tegen het einde van de wedsdtrijd de spelers van de thuisploeg uit en klapten en juichten bij mooie combinaties van de tegenstander. Fenerbahçe sluit het competitieseizoen overigens af met duels met Gençlerbirligi, Trabzonspor en Adanaspor.

Medipol Basaksehir - Gençlerbirligi 2-1

Het Basaksehir van Abdullah Avci won eerder op de zaterdag met minimaal verschil van Gençlerbirligi en heeft nu één punt meer dan Besiktas, dat maandag nog in actie komt tegen Bursaspor. De thuisploeg ging echter wel met een achterstand aan de thee, want Tokelo Rantie scoorde na een counter en een verbluffende solo. De thuisploeg stelde na rust orde op zaken: Márcio Mossoró knalde uit een moeilijke hoek raak en Mustafa Pektemek maakte er met een intikker 2-1 van. Een smet op de zege vormde de gele kaart voor Cengiz Ünder, want daardoor is de linkshalf geschorst voor het treffen met Trabzonspor. Cengiz werd tijdens het duel overigens bekeken door een scout van Manchester United.