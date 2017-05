‘De Ligt had al in bed moeten liggen, maar hij loopt erbij als volwaardige prof’

Ajax plaatste zich afgelopen week voor de finale van de Europa League en dat heeft in binnen- en buitenland lovende reacties opgeleverd. Ook Evert ten Napel is zeer te spreken over het elftal van de Amsterdammers. De commentator hoopt dat het elftal volgend seizoen bij elkaar zal blijven.

“Dit is mogelijks een topteam in wording. Als ze bij elkaar blijven tenminste. De makelaars mogen er niet als gieren opvliegen en die jonge jongens met heel veel euro's verleiden tot een transfer naar Engeland, Italië of Spanje, waar ze dan toch maar op de bank zitten. Dat zou heel erg jammer zijn”, zegt Ten Napel tegenover Sporza. “Als ze bij elkaar kunnen blijven, zijn voor deze ploeg mooie dingen mogelijk in de toekomst.”

Het huidige Ajax werd afgelopen tijd al vergeleken met het team van twintig jaar geleden. “Het is moeilijk om te vergelijken. Ajax heeft altijd veel goede aanstormende jongeren gehad. Een jongen als Matthijs de Ligt, pas 17, zou donderdag normaal om tien uur in zijn bed moeten liggen, maar hij loopt er tussen als volwaardige prof”, vervolgt de commentator. “Donny van de Beek, jongen van negentien uit een klein dorpje, viel dan weer schitterend in en maakte bijna een wereldgoal. Het ziet er allemaal geweldig uit, maar je mag niet vergeten dat ze twintig jaar geleden een pak meer vedettes hadden dan nu.”