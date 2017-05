‘BVB-Shock’: Duits international staat maandenlang buitenspel

Thomas Tuchel kan voorlopig geen beroep doen op Julian Weigl. De 21-jarige verdedigende middenvelder heeft zaterdag in de wedstrijd tegen FC Augsburg (1-1) een enkelblessure opgelopen en staat drie tot vier maanden aan de kant.

De Duitse media spreken van een BVB-Shock daar Weigl normaliter een belangrijke pion is in het team van Tuchel. De vijfvoudig international van Duitsland moest zich in het duel met Augsburg na een kwart wedstrijd na een duel met Philipp Max laten vervangen door Erik Durm.

Weigl werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en aldaar kwam men tot de conclusie dat hij een zware kwetsuur aan de enkel heeft opgelopen. Dortmund komt dit seizoen nog uit tegen Werder Bremen en speelt in de finale van de DFB-Pokal tegen Eintracht Frankfurt.