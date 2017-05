ADO Den Haag reageert verbolgen op artikel over ‘terugkeer van Wang’

ADO Den Haag is niet blij met een publicatie van Voetbal International, eerder op de zaterdag. Volgens de website van het weekblad is Hui Wang 'helemaal terug' bij ADO, als gevolg van een lening die de Chinees via een bemiddelingspersoon aan de club zou gaan verstrekken. Door het noodlijdende ADO vier miljoen euro te lenen, zou Wang terugkeren als invloedrijkste man in het Kyocera Stadion.

ADO 'betreurt' de publicatie. "De club herkent zich niet in het artikel en betreurt het dat het veel onjuistheden bevat", laat men weten in een statement. "Op dit moment wordt op constructieve wijze tussen de directie van ADO Den Haag en United Vansen hard gewerkt aan een evenwichtige en duurzame oplossing, zowel financieel als qua governance. Een en ander vanzelfsprekend volgens de KNVB-regels. Omdat dit proces nog niet is afgerond is het niet mogelijk om inhoudelijk te reageren."

Eerder stonden ADO en Wang nog tegenover elkaar in de rechtszaal. United Vansen, het bedrijf van Wang, voldeed niet aan de financiële verplichtingen en werd door de kantonrechter veroordeeld tot het betalen van bijna 2,5 miljoen euro. De Ondernemingskamer schorste Wang als voorzitter van de raad van commissarissen en ontnam hem zijn aandelen. Over twee weken krijgt Wang zijn aandelen weer in beheer. De lening van vier miljoen euro is bedoeld om gaten in de begroting te dichten, al is een voorwaarde volgens Voetbal International dat de helft van het bedrag wordt uitgetrokken om nieuwe spelers te halen.

Het medium schrijft verder dat Wang inmiddels meer steun heeft binnen de ADO-directie. Algemeen directeur Mattijs Manders, die eerder nog probeerde de club uit Chinese handen te krijgen, zou vanwege de lening nu achter Wang staan. Zelf wil Manders daar niet op reageren. "Een inhoudelijke reactie is op dit moment niet zinvol. We moeten een proces niet verstoren. Wel hecht ik er waarde aan om duidelijk te maken dat er commercieel wel degelijk grote stappen voorwaarts worden gemaakt. We hopen en verwachten ook dat snel zichtbaar te kunnen maken", aldus de directeur op de clubsite.