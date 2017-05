Eredivisie-degradant zet hoog in: ‘Doel is om Liverpool-speler te worden’

Pedro Chirivella was een van de spelers die in januari door Go Ahead Eagles werd binnengehaald om degradatie af te wenden. Het liep anders: de Deventer club eindigt sowieso als laatste en zondag speelt Chirivella tegen Sparta Rotterdam zijn laatste wedstrijd voor Go Ahead. Een paar dagen later meldt hij zich bij Liverpool.

De middenvelder, goed voor zestien wedstrijden en twee doelpunten in de Eredivisie, wordt door Liverpool gestald bij Go Ahead. Begin juli sluit Chirivella aan op het trainingsveld, zo heeft de Nederlandse assistent-trainer Pepijn Lijnders hem al verzocht. "Ze rekenen daar op me aan het begin van het nieuwe seizoen", vertelt Chirivella aan de Stentor.

"Ik heb er een contract tot 2020. In de voorbereiding sluit ik aan en dan moet ik ze zien te overtuigen", blikt de negentienjarige huurling alvast vooruit. "Het is persoonlijk ook mijn doel om komend seizoen Liverpool-speler te zijn. Als dat niet gaat, kijken we vanuit de voorbereiding daar verder naar andere opties."