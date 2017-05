‘Het was wellicht niet Mourinho’s beslissing om mij niet te laten spelen’

Bastian Schweinsteiger toog in 2015 met hoge verwachtingen van Bayern München naar Manchester United, maar zijn periode op Old Trafford verliep voor de wereldkampioen anders dan hij zich voorgesteld had. José Mourinho liet Schweini, die onder Louis van Gaal nog regelmatig speelde, het grootste deel van het seizoen links liggen, waarna hij in maart naar Chicago Fire vertrok.

Schweinsteiger legt de schuld voor deze situatie echter niet compleet bij de Portugees: “Het had niets te maken met mijn fitheid, het was iets anders. De beslissing om mij niet te laten spelen werd misschien door iemand anders genomen. Ik denk dat nadat Mourinho zag hoe ik trainde en speelde en mij opstelde als een professional, hij van mening veranderde. Dus dat was wel ongelukkig”, vertelt de Duitser in gesprek met ESPN.

“Ik denk dat het anders zou zijn gelopen als we elkaar onder andere omstandigheden hadden ontmoet. Het was moeilijk, maar ik ben iemand die altijd gelooft in het goede”, gaat Schweinsteiger verder. “En ik bleef altijd dromen om weer voor United te spelen, om ze te kunnen helpen. Ik bleef mijn best doen op de training. En uiteindelijk kreeg ik weer een kans en scoorde ik ook nog, dat was de situatie.”