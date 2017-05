Van den Brom onder druk: ‘Leuk is anders, laten we dat vooropstellen’

John van den Brom staat onder druk bij AZ. De oefenmeester won dit seizoen slechts 12 van de 33 wedstrijden en verloor de bekerfinale van Vitesse, waardoor AZ zich via de play-offs moet verzekeren van Europees voetbal. Een deel van de aanhang riep vorige week om het vertrek van Van den Brom, tijdens de verloren uitwedstrijd tegen NEC.

"Leuk is anders, laten we dat vooropstellen", reageert de trainer zaterdag in gesprek met De Telegraaf. "Maar wat kan ik er voor waarde aan hechten? Dit is de mening van die mensen en dat mogen ze tegenwoordig roepen. Ik kan er niet zoveel mee."

Volgens Van den Brom, die in februari bijtekende tot medio 2018, weet iedereen bij de club waarmee men bezig is. "En dat we keihard werken om uit deze dip te komen. Daar hebben we de fans ook bij nodig. We moeten hen weer achter het team krijgen." Zondag sluit AZ het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.