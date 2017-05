Pochettino kraakt Conte: ‘Waarom wordt Wenger dan niet altijd kampioen?’

Chelsea werd vrijdagavond landskampioen en volgens Antonio Conte is dat een uitzonderlijke prestatie. De coach van the Blues beweerde eerder dat Tottenham Hotspur de grote favoriet was, aangezien Mauricio Pochettino al een paar jaar ervaring heeft in de Premier League en het zijn eerste jaar was in Engeland. De Argentijn is het hier echter niet mee eens.

“Ik begrijp hem wel. Het is lastig voor hem, aangezien hij altijd een trainer is geweest die graag met jonge talenten werkte. Het is moeilijk als je bij een club als Chelsea werkt en die druk om te winnen ervaart”, legde hij uit aan verslaggevers. “Ze hebben natuurlijk ook een hoop geld uitgegeven aan spelers als David Luíz, Marcos Alonso, Michy Batshuayi en N’Golo Kanté. Ik begrijp het volledig, maar ik weet niet zeker of ik het ermee eens ben dat het een voordeel is.”

“Arsène Wenger zou dan ieder jaar kampioen moeten worden omdat hij al twintig jaar de baas is bij Arsenal, als dat de correcte manier zou zijn om voordeel te meten”, ging Pochettino verder. “Ik denk dat het niet eerlijk is als hij zich aan mij spiegelt, net zoals dat niet eerlijk zou zijn voor Wenger. Twintig jaar is een enorm voordeel. Waarom wordt hij dan niet ieder seizoen kampioen? Dit is geen kritiek op Wenger. Het was gewoon niet de beste uitspraak van Conte.”