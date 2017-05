Schorsing Vilhena pakt mogelijk goed uit: ‘Hij kan Feyenoord kampioen maken’

Dirk Kuyt keert zondag vermoedelijk terug in de basisopstelling van Feyenoord. Vorige week begon de aanvoerder op de bank tegen Excelsior, maar door de schorsing van Tonny Vilhena lonkt een basisplaats. Volgens analist Arnold Bruggink is het voor Feyenoord positief als Kuyt meedoet.

De oud-aanvaller vertelt in Trouw dat Kuyt gewend is om wedstrijden onder grote druk te spelen. "Ik heb het gevoel dat hij het verschil voor Feyenoord gaat maken. Hij wordt dan ook herinnerd als de man die Feyenoord kampioen heeft gemaakt", speculeert Bruggink. "Dan heeft Kuyt na zijn terugkeer eerst de beker gewonnen en daarna de landstitel."

"Dan kan hij zeggen: 'Het is gelukt. Daar ben ik voor teruggekomen. Veel succes volgend seizoen in de Champions League en dat was het.' Misschien is dat ook wel een te mooi verhaal, maar spelers als Kuyt heb je in zo'n kampioenswedstrijd nodig", oordeelt Bruggink. "Tegen Excelsior ontbrak het daaraan." Feyenoord speelt zondag thuis tegen Heracles Almelo en kan zich middels een overwinning tot kampioen kronen.