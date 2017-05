‘Feyenoord is prachtig, maar je moet afwachten wat er van waar is’

Sofyan Amrabat maakt een uitstekend seizoen door bij FC Utrecht en dat is de middenvelder naar verluidt al op de nodige belangstelling komen te staan. Feyenoord zou Amrabat al wat langer in de gaten houden, terwijl ook Ajax en PSV zijn ontwikkeling op de voet lijken te volgen. De Marokkaans international blijft zelf echter nuchter onder de aandacht.

“Ik heb het ook gelezen. Meer weet ik niet. Ik heb contact gehad met mijn zaakwaarnemer, ja. Dat lijkt me ook logisch, als zoiets in de media verschijnt”, vertelt hij in gesprek met RTV Utrecht. “Hij weet ook nergens van. Je moet afwachten wat er waar van is. Feyenoord is natuurlijk een prachtige club, natuurlijk.”

Amrabat wil zich eerst volledig richten op het restant van het seizoen en de play-offs, die FC Utrecht met plaatsing voor de Europa League nog een mooi toetje kunnen bezorgen. Hij gaat vervolgens in de zomer kijken waar hij precies staat: “Elke speler wil een keer een stap maken. Maar waarheen en wanneer de tijd daarvoor rijp is, dat zal moeten blijken. Ik weet het zelf echt nog niet.”