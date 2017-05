‘Nederlaag tegen Ajax kost Manchester United meteen 26,5 miljoen euro’

Manchester United heeft de aandacht in de slotweken van het seizoen verlegd naar de Europa League. Kwalificatie voor de Champions League via de binnenlandse competitie lijkt een utopie, waardoor alle pijlen zijn gericht op winst in de Europa League-finale tegen Ajax. Er staan vele miljoenen euro's op het spel, weet The Times.

Manchester United ontvangt jaarlijks 88 miljoen euro van kledingsponsor adidas. In het contract is echter een clausule opgenomen, waarin is vastgelegd dat het bedrag met dertig procent daalt als Manchester United twee seizoenen op rij de Champions League misloopt. Omdat de Engelsen dit seizoen niet vertegenwoordigd waren in het miljardenbal, zou een nederlaag tegen Ajax dus 26,5 miljoen euro kosten. Alleen een miraculeuze comeback in de Premier League zou daar dan nog verandering in kunnen brengen.

Overigens staat in de finale nog 6,5 miljoen euro aan prijzengeld op het spel, zowel voor Manchester United als voor Ajax. De totale inkomsten van de Premier League-club uit de huidige Europese campagne komen waarschijnlijk neer op ruim veertig miljoen euro. Ajax heeft op dit moment bijna veertien miljoen euro aan premies geïncasseerd. De verliezend finalist van de Europa League krijgt 3,5 miljoen euro uitgekeerd.