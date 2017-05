Ajacied van het Jaar heeft geen haast: ‘Iedereen ziet me hier’

Davinson Sánchez werd deze week verkozen tot Speler van het Jaar bij Ajax en was donderdagavond een van de uitblinkers in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Lyon. Na zijn ijzersterke debuutseizoen weet de verdediger zich gevolgd door Barcelona en Paris Saint-Germain en een zomerse transfer is niet ondenkbaar. Toch houdt Sánchez zich daar niet mee bezig.

"Ik zit bij een grote club waar iedereen me ziet en waar ik me in de kijker kan spelen", weet de twintigjarige Colombiaan, wiens contract doorloopt tot medio 2021. "Maar voor nu is het eerst het seizoen goed afsluiten, hopelijk met prijzen. Daarna bespreken we met de club wat de vervolgstappen zijn. Maar vooralsnog draait alles om Ajax." Sánchez vertelt in Het Parool dat hij voor Ajax koos vanwege de rijke clubhistorie en de kans om een completere speler te worden. "Daar kwam bij dat de kans op veel speelminuten hier groot was en dat Ajax Europees actief was. Het heeft niet slecht uitgepakt, hè."

Donderdag plaatste Ajax zich voor de finale van de Europa League. Sánchez droomt al weken van 'Zweden'. "We hebben ook het team om ervan te dromen en ervoor te gaan. Of het seizoen is mislukt als we geen prijs pakken? Nee, helemaal niet", benadrukt de mandekker. Volgens Sánchez gaf niemand een cent voor de kansen van Ajax in Europa en hield de buitenwacht een zege op Lyon niet voor mogelijk. "Maar Ajax heeft heel veel goede spelers. En nu de finale in zicht is, kan ik maar aan één ding denken en dat is winnen. Ik heb er geen woorden voor. Een finale moet je echt spelen alsof je leven ervan afhangt."