RKC-aanvoerder stopt door kunstgras: ‘Hier ben ik niet voor gemaakt’

Steef Nieuwendaal heeft vrijdagavond zijn laatste wedstrijd als profvoetballer gespeeld. De 31-jarige middenvelder sloot af met een 0-1 overwinning tegen FC Emmen. Kunstgras is de hoofdreden voor het beëindigen van zijn voetballoopbaan.

"Het is een beslissing waar ik al een tijdje mee liep, eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al", legt Nieuwendaal uit in gesprek met Omroep Brabant. "Het heeft ook te maken met de dramatische staat van de kunstgrasvelden in Nederland. Om iedere dag nog op die rommel te lopen, dat gaat me niet in de koude kleren zitten.”

Nieuwendaal is er klaar mee om wekelijks rond te huppelen op kunstgrasvelden. "Als ik wedstrijden op gras speel, gaat het zoveel makkelijker en relaxter", aldus de middenvelder, die wel blijft voetballen maar dan op amateurniveau. "Hier ben ik niet voor gemaakt. Het is ook de doodsteek voor het voetbal. Het moet zo snel mogelijk afgeschaft worden.”