‘De titel is niet alleen een bekroning voor mij, maar voor heel Feyenoord’

Karim El Ahmadi heeft vertrouwen in een goede afloop van de titelstrijd. Feyenoord heeft het kampioenschap nog altijd in eigen hand, maar door het debacle van vorige week bij Excelsior (3-0) is de druk voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo hoger dan ooit. "We zijn profs en hebben dit seizoen al laten zien dat we na een tegenslag weer kunnen presteren", benadrukt El Ahmadi.

"We hebben vertrouwen en staan niets voor niets al 33 duels op de eerste plek. We moeten gewoon met de borst vooruit spelen. Met het publiek erachter komt het goed", voorspelt de ervaren aanjager van Feyenoord in gesprek met de NOS. Volgens El Ahmadi is de grootste tegenstander zondag Feyenoord zelf. "Dat hebben we tegen Excelsior gezien. Als we wat minder zijn dan hebben we het tegen iedereen moeilijk."

"Zondag wordt misschien wel de mooiste dag uit mijn carrière", blikt de middenvelder alvast vooruit. "Of het een bekroning voor mijn carrière zou zijn? Niet alleen voor mij, maar ook voor de club en voor iedereen. Maar het is voor mij natuurlijk ook mooi. Het kampioenschap is iets wat ik nog mis. Hoe mooi zou het zijn om het af te maken in De Kuip?" Als Feyenoord niet wint, moet de club hopen op een misstap van concurrent Ajax bij Willem II.