‘Napoli wil weer zakendoen met Ajax en bedenkt constructie’

Kasper Dolberg kondigde vrijdag aan dat zijn toekomst in Amsterdam ligt. De clubtopscorer van Ajax zou worden gevolgd door clubs als Everton, Olympique Lyon en Napoli, maar wil zich ontwikkelen in de Eredivisie. Volgens de Corriere dello Sport heeft Napoli een constructie bedacht waarmee Dolberg zijn woord kan houden, maar wel kan worden gecontracteerd door de Italianen.

Sportief directeur Cristiano Giuntoli hoopt Dolberg in de zomer in te lijven en vervolgens een jaar te stallen bij Ajax, meldt de krant zaterdag. Op die manier zou collega Marc Overmars warm gemaakt moeten worden voor een deal. Mocht Dolberg inderdaad naar Napoli gaan, dan is hij al de tweede Ajax-spits in een jaar tijd die tekent bij i Partenopei. De Deen deed Arek Milik dit seizoen vergeten, na diens transfer naar de Italiaanse topclub.

Zaakwaarnemer Jens Steffensen kan nog weinig met de geluiden over een transfer van zijn cliënt. "Dolberg is een van de populairste spelers van Europa, maar we hebben met Ajax nog een driejarig contract. Alleen Ajax kan zijn toekomst bepalen. We hebben geen contact gehad met Napoli, maar Napels is een mooie stad. Persoonlijk houd ik van het spel van trainer Maurizio Sarri. Het is een interessante optie", geeft Steffensen evenwel toe bij Radio CRC. "Ik heb directeur Giuntoli niet persoonlijk ontmoet."