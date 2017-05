‘Unlikely hero’ bij Chelsea: ‘Absoluut de beste dag uit mijn voetballeven’

Michy Batshuayi is door het dolle heen. De aanvaller bezorgde Chelsea vrijdag de landstitel, door kort na zijn invalbeurt de winnende treffer te maken tegen West Bromwich Albion. Batshuayi speelde dit seizoen slechts 127 minuten in de Premier League en had nimmer een basisplek; hij wordt in de Engelse pers dan ook omgedoopt tot de unlikely hero van de avond.

"Iedereen is dolblij. Dit is voor Chelsea een geweldige dag", stamelt de Belg voor de camera van Sky Sports, bijgestaan door tolk en landgenoot Thibaut Courtois. "Of het de beste dag is van mijn voetballeven? Zeker weten!" Courtois vertelt dat vorig seizoen 'ronduit slecht' was. Toen eindigde Chelsea als tiende. "Daarom is het fantastisch om terug te slaan met de titel. Iedereen heeft zijn rol bij Chelsea. Daarom vind ik het zo mooi voor Michy. Hij speelt niet vaak, maar scoort nu wel."

"We begonnen in de titel te geloven toen we dertien wedstrijden na elkaar wonnen", legt Eden Hazard uit. "Dit jaar de titel winnen is ongeveer hetzelfde gevoel als anders, maar het is wel met andere spelers. Het is altijd een goed gevoel om de titel te winnen." Hazard staat ook stil bij de rol van Antonio Conte in het succes. De Italiaan is een 'fantastische manager', vindt de aanvaller. "Zijn systeem heeft ons veel geholpen. De titel is aan hem en de spelers te danken."