‘Voordat we het veld opgingen, knepen we onszelf nog even in de arm’

Antonio Conte is trots op zijn ploeg na de zesde landstitel in de clubgeschiedenis van Chelsea. The Blues moesten vrijdag lang wachten op het verlossende doelpunt, maar invaller Michy Batshuayi besliste de wedstrijd tegen West Bromwich Albion (0-1). "Dit is een fantastische mijlpaal voor de spelers", reageert de trainer.

Conte wil zijn spelers bedanken voor hun toewijding en werklust, vertelt hij aan Sky Sports. "Ze hebben zich geweldig opgesteld en hadden dit seizoen de wil om iets groots presteren", geeft de Italiaan aan. Zelf was hij ook immer betrokken bij zijn team. "Tijdens iedere wedstrijd voelde het alsof ik zelf op het veld stond met mijn spelers. In ieder moment van de wedstrijd wil ik met mijn spelers zijn. Die passie toon ik continu. Dat ben ik en zo ben ik altijd al geweest. Als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat ben ik met mijn spelers. Deze titel hebben we samen gepakt."

Antonio Conte werd tijdens de persconferentie 'ontvoerd' door Diego Costa en David Luiz.



Voor David Luiz had zijn terugkeer op Stamford Bridge niet beter kunnen uitpakken. Hij is een vaste basisklant en legde meteen beslag op het kampioenschap. "Ik ben heel gelukkig. Dit is mijn allereerste Premier League-titel. Toen ik terugkeerde naar Chelsea, had ik de droom om kampioen te worden in Engeland", blikt David Luiz terug. "Die droom is nu uitgekomen en dat maakt me heel gelukkig. We werken iedere dag hard voor deze momenten. Conte stroopt graag de mouwen op en is altijd erg gepassioneerd. Ik ben blij voor hem: hij verdient het voor al het harde werk."

"Dit voelt geweldig, het is een bijzonder moment", vult ploeggenoot Gary Cahill aan. De verdediger vindt Chelsea 'op basis van het hele seizoen' de terechte kampioen. "We hebben er hard voor gewerkt en we waren de beste ploeg", citeert de BBC. "Het is mooi dat we het een paar wedstrijden voor het einde al hebben beslist, want dat is niet makkelijk in deze competitie. We wilden het niet laten voortduren."

"We hadden nu de mogelijkheid om de competitie te winnen en we knepen onszelf in de spelerstunnel nog even in de arm, voordat we het veld op gingen. We waren misschien wat nerveus, omdat we wisten wat er op het spel stond. Maar we hebben onze ervaring laten doorschijnen en West Bromwich onder de duim gehouden", legt Cahill uit. "Dit zijn de momenten om te koesteren."