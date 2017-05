Van der Sar: ‘Het moet een standaard worden dat Ajax overwintert’

Het bereiken van de Europa League-finale moet voor Ajax wat Edwin van der Sar betreft het startsein zijn van een periode van jaren waarin de club weer structureel mee gaat doen in Europa. Voor het eerst sinds 1996 staan de Amsterdammers in een Europese finale.

"Vergelijk het met het stoppen van een penalty", zegt Van der Sar in gesprek met de NOS. "Soms duurt het even voordat je er een tegenhoudt, maar op een gegeven moment pak je er een, en dat weet je dat je het kan. Het moet een standaard worden dat Ajax overwintert en verder komt dan de laatste 32 of laatste 16.”

Nadat Ajax jaren achter elkaar in de groepsfase van de Champions League werd uitgeschakeld en in de Europa League niet verder kwam dan de laatste zestien, wacht op 24 mei Manchester United in de finale”, aldus Van der Sar.