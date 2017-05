Hiariej naar MLS of Australië: ‘Kon daar in de winterstop al naar toe’

Tom Hiariej heeft het wel gezien in Nederland en aast op een transfer naar het buitenland. De 28-jarige verdediger annex middenvelder is na dit seizoen transfervrij en wil het liefst naar de andere kant van de wereld. "Australië of Amerika zou super zijn", vertelt hij in het Dagblad van het Noorden.

"Naar Engeland, Spanje, Italië en Duitsland wil ik natuurlijk ook wel, maar dat zal hem niet worden. Zo realistisch ben ik ook wel. Dus kijk ik naar andere landen”, aldus Hiariej, die al contacten heeft gelegd met een Australische club. "Het lijkt me ook gewoon lekker ergens naar toe te gaan waar niemand jou kent en niemand al een oordeel over jou heeft. Ik heb contact met de trainer van Central Coast Mariners. Hij is komen kijken tegen PSV. Ik kon daar in de winterstop al naar toe. Het zou mooi zijn als die kans zich opnieuw voordoet.”

Waar veel spelers naar landen als de Verenigde Staten en Australië gaan om af te bouwen, geldt dat niet voor Hiariej. “Dat doe je als je 33, 34 bent. Ik word in de zomer 29 en kan nog drie, vier jaar op goed niveau mee.”