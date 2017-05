Ontlading bij Terry en Fàbregas: ‘Voetbal is ‘f***ing unbelievable’’

Chelsea sleepte vrijdagavond het kampioenschap in de wacht, maar deed dat met pijn en moeite. Michy Batshuayi maakte in de slotfase de enige treffer van de wedstrijd tegen West Bromwich Albion (0-1) en John Terry kon zijn geluk niet op. De centrale verdediger kwam zelf overigens niet in actie op The Hawthorns.

“Deze jongens hebben het week in, week uit laten zien. Het is een genot geweest om hen te zien presteren, vanuit een ander perspectief. We hebben vanaf dag één een echte eenheid uitgestraald”, zo werd Terry, die na dit seizoen vertrekt, geciteerd door de BBC. Cesc Fàbregas gaf na afloop toe dat hij er eigenlijk niet meer in geloofde.

“Ik dacht dat het zo’n avond zou worden…”, stamelde de Spanjaard. “We kregen in de eerste helft veel kansen en werden daarna nerveus. Het mooie van voetbal is dat een speler die niet veel speelt, toch het winnende doelpunt voor het kampioenschap maakt. Voetbal is f***ing unbelievable”, aldus Fàbregas.