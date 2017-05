Gouden wissel Batshuayi schiet Chelsea naar kampioenschap

Chelsea heeft zich voor de zesde keer in de historie tot kampioen van de Premier League gekroond. De club uit Londen leek vrijdag punten te verspelen op bezoek bij West Bromwich Albion, maar Michy Batshuayi schonk zijn elftal met zijn eerste competitietreffer sinds augustus de titel op The Hawthorns: 0-1. Het Everton van Ronald Koeman won eerder op de avond met 1-0 van Watford.

West Bromwich Albion - Chelsea 0-1

Chelsea verloor slechts één van de laatste acht Premier League-ontmoetingen met West Bromwich en hoopte ook vrijdag aan het langste eind te trekken. The Blues controleerden het spel, maar hadden moeite om openingen te vinden. De eerste kans was voor de thuisploeg: een kopbal van Salomón Rondón werd overgetikt door Thibaut Courtois. Aan de andere kant claimde Chelsea na twaalf minuten recht te hebben op een strafschop nadat de bal de arm van Chris Brunt had geraakt, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Eden Hazard schreeuwde even later na contact met Allan Nyom opnieuw om een penalty, maar de bal ging niet op de stip. In het vervolg bleef Chelsea de bovenliggende partij, maar verder dan schietkansen voor Cesc Fàbregas en Pedro Rodríguez kwam men voor rust niet.

Chelsea startte furieus aan het tweede bedrijf en kreeg kansen via onder anderen Diego Costa, Fàbregas en Victor Moses, maar doelman Ben Foster gaf zich niet gewonnen. De bezoekers voerden ondertussen een race tegen de klok en hadden zelfs geluk dat het na 72 minuten niet 1-0 werd voor West Bromwich: Nacer Chadli plaatste de bal na een goed uitgespeelde counter naast het doel. Het was de beste kans van de wedstrijd tot dat moment. Antonio Conte greep in en bracht Batshuayi binnen de lijnen, wat een gouden greep bleek te zijn. De Belgisch international stond zeven minuten op het veld toen hij de bal van dichtbij binnengleed na een voorzet van César Azpilicueta. Conte was door het dolle heen en na afloop kon de champagne worden ontkurkt.

GOOOAAAL! Michy Batshuayi lijkt Chelsea Football Club naar de titel?? te schieten en Antonio Conte wordt GEK! Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 12 mei 2017

Everton - Watford 1-0

Everton was in de eerste helft de bovenliggende partij en begon vooral sterk, maar doelman Heurelho Gomes liet zich niet verschalken door pogingen van Tom Davies, Ross Barkley en Phil Jagielka. Koeman greep in de rust in en haalde verdediger Mason Holgate naar de kant ten faveure van Enner Valencia en zag het na 55 minuten 1-0 worden. Barkley vond de ruimte voor het schot en mikte de bal vanaf een meter of twintig in de hoek. De gastheer bleef in het vervolg de bovenliggende partij en kreeg nog kansen via Morgan Schneiderlin, Kevin Mirallas en Valencia, maar het bleef op Goodison Park bij die ene treffer van Barkley.