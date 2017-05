Ödegaard erkent: ‘Ik kan tussentijds teruggaan naar Real Madrid’

Martin Ödegaard wordt gezien als een wereldtalent, maar heeft dat dit seizoen lang niet altijd laten zien bij sc Heerenveen. De achttienjarige aanvallende middenvelder kwam sinds januari veertien keer in actie voor het eerste elftal en het is de vraag of hij ook na de zomer nog in het Abe Lenstra Stadion voetbalt.

Ödegaard speelt in principe anderhalf jaar voor Heerenveen en gaat er zelf vanuit dat daar geen verandering in komt. “Daar ziet het ook wel naar uit. Mijn contract is ook voor het komende seizoen, al is er een optie om tussentijds terug te gaan naar Madrid. Maar ik heb er nog niet over nagedacht als ik eerlijk ben”, zegt hij tegen Omrop Fryslân.

“Of ik denk dat ik ook komend seizoen hier speel? Dat is wel het plan”, aldus de linkspoot, die erkent dat hij tot dusverre wisselvallig heeft gepresteerd in Friesland. “Maar het is altijd moeilijk als je bij een nieuwe club komt, dat had ik ook wel verwacht.” Ödegaard heeft bij Real nog een contract dat tot de zomer van 2021 doorloopt.