Everton verblijdt fans met contractnieuws: ‘Ik wil hier een prijs winnen’

Kevin Mirallas blijft langer bij Everton. De club uit Liverpool maakt vrijdagavond bekend dat de 29-jarige rechtsbuiten zijn tot medio 2018 doorlopende contract met twee seizoenen heeft verlengd. De Belg is aan zijn vijfde jaar bezig bij the Toffees.

Mirallas, 57-voudig international van België, hoefde niet lang te twijfelen: “Dit contract is erg belangrijk voor mij en mijn gezin. Ik ben erg gelukkig hier, dit is de beste club voor mij. Ik zit hier nu vijf jaar en het is heel belangrijk voor mij om hier een prijs te pakken. Ik heb altijd al gezegd dat het mijn droom is om hier ten minste één prijs te winnen.”

“We hebben een geweldige trainer, een geweldige ploeg en geweldige supporters. Het is een uitdagende tijd voor de club. Ik hoop dat we een paar topspelers kopen en dan om de Champions League-plaatsen mee kunnen doen”, besluit Mirallas, die eerder voor Olympiacos, Saint-Étienne, Lille en Standard Luik speelde.