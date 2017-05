FC Emmen veroordeelt RKC tot jaar in Jupiler League en blijft dromen

FC Emmen heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs. Het team van trainer Dick Lukkien won maandag op verplaatsing met 1-5 en de 0-1 nederlaag van vrijdagavond kon Emmen dus geen pijn doen. De rood-witten moeten nu zien af te rekenen met NEC, Sparta Rotterdam of Roda JC.

Emmen wist dat men door de 1-5 uitoverwinning al met anderhalf been in de halve finale stond en de plaatsing voor de volgende ronde kwam eigenlijk geen moment in gevaar. De Brabanders scoorden na ruim een half uur spelen wel de 0-1, maar verder dan die treffer van Johan Voskamp kwamen zij niet meer. De spits rondde koelbloedig af na een fraaie assist van Daan Rienstra, het broertje van AZ-middenvelder Ben Rienstra.

Emmen kwam pas kort voor rust serieus aan voetballen toe en kreeg toen ook een eerste serieuze mogelijkheid, maar die wist Cas Peters niet te verzilveren. RKC hoopte dat men de voorsprong in het tweede bedrijf verder uit kon bouwen, maar halverwege de tweede helft pakte Roel van de Sande een rode kaart na een overtreding op Peters en was het geloof bij de Waalwijkers helemaal verdwenen.