Beenhakker grapt: ‘Een Pool met humor en dat zonder drank!’

Jerzy Dudek hoopte zondagavond de schaal te overhandigen aan Feyenoord, maar de prijs voor de kampioen kon na de wedstrijd weer mee naar Zeist daar de koploper met 3-0 van Excelsior verloor. Dudek kon na verloop van tijd wel weer glimlachen om het tafereel op Woudestein, zo blijkt uit een anekdote van Leo Beenhakker.

De voormalig trainer van de Rotterdammers had na het duel via What’sApp-contact met de 44-jarige Dudek, die tussen 1996 en 2001 in De Kuip keepte. “Dan moet Jerzy weer terugvliegen naar Warschau. Ik heb met hem zitten appen en vroeg: heb je dan een nieuw ticket? Kom je opnieuw? Toen stuurde hij lachende gezichten en eentje met deze (een middelvinger, red.”, aldus Beenhakker.

“Ik dacht: een Pool met humor en dat zonder drank. Dat komt niet vaak voor”, grapte Don Leo in De Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal Show. Feyenoord kan het kampioenschap zondag alsnog binnenslepen wanneer men het in De Kuip opneemt tegen Heracles Almelo, de nummer negen van het klassement van de Eredivisie.