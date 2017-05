Huurling van Vitesse wil slagen in Serie A: ‘Ik wil mijn kans pakken’

Kevin Diks neemt na dit seizoen afscheid van Vitesse. De rechterverdediger keerde in de winter op huurbasis terug in Arnhem, speelde elf wedstrijden in het eerste elftal en sluit in de zomer weer aan bij het Fiorentina waar hij tot medio 2021 vastligt.

De twintigjarige Diks zegt in een interview met Omroep Gelderland dat hij ‘niet voor niets’ getekend heeft in Florence: “Ik wil mijn kans pakken. Het is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Er komt een nieuwe coach en als zij komend seizoen toch willen dat ik weer verhuurd wordt aan een andere club doe ik dat ook met veel plezier.”

Diks zegt het fijn te vinden dat hij de gelegenheid heeft gekregen in om in Arnhem weer meer ervaring op te doen en is vastberaden om te slagen in de Serie A. Voor het team van Henk Fraser staat er nog maar één duel op het programma, dat met Roda JC Kerkrade van aanstaande zondag.