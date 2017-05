Juventus en Bayern doen voor zeventien miljoen euro zaken

Medhi Benatia blijft bij Juventus. Zowel De Oude Dame als Bayern München bevestigt vrijdagavond dat de verdediger in Turijn zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot de zomer van 2020.

Juventus sprak in juli met Bayern af dat men Benatia voor 30 mei voor een bedrag van zeventien miljoen euro definitief kon overnemen en dat is nu dus gebeurd. Die som wordt in twee termijnen betaald. De aanstaand kampioen van de Serie A maakte voor de huur van de Marokkaans international in een eerder stadium al drie miljoen over.

“Ik wil Benatia bedanken voor twee succesvolle jaren bij Bayern en wens hem alle goeds toe voor de toekomst”, aldus Karl-Heinz Rummenigge op de website van der Rekordmeister. De dertigjarige Benatia speelde achtien wedstrijden voor Juventus en daarin kwam hij tot één doelpunt. De in Frankrijk geboren stopper had in Duitsland nog een contract tot medio 2019 en kwam in het verleden uit voor AS Roma, Udinese, Clermont, Olympique Marseille, Lorient en Tours.