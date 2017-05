Feyenoorder wil Ajax pijn doen: ‘Misschien ben ik extra getriggerd’

Feyenoord kan zondag de titel binnenslepen en Jari Schuurman gaat er alles aan doen om zijn werkgever te helpen. De aanvallende middenvelder wordt door de Rotterdammers verhuurd aan Willem II en laatstgenoemde club treft in de laatste speelronde de enige titelconcurrent van Feyenoord: Ajax.

“Ik doe altijd volle bak mijn best, maar misschien ben ik wel extra getriggerd”, aldus de twintigjarige Schuurman in een interview met Omroep Brabant. ‘Het wordt historisch en emotioneel. Het kan nog alle kanten op, maar ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt. Als Feyenoord kampioen wordt, ga ik zeker wel het feestje meevieren.”

Willem II won eerder dit seizoen met 1-2 in de Amsterdam ArenA door doelpunten van Erik Falkenburg en Fran Sol en trainer Erwin van de Looi geeft aan die stunt te willen herhalen. “Het zou voor de club en voor de groep sensationeel zijn om twee keer van Ajax te winnen. Het is ze meer dan gegund dat ze de finale van de Europa League hebben bereikt, maar wij zullen er vol voor gaan”, laat hij optekenen op de clubwebsite.

Willem II kan voor het eerst twee keer van Ajax winnen in één Eredivisieseizoen, in de clubhistorie wist men slechts in één seizoen (1992/93)) eerder ongeslagen te blijven tegen de Amsterdammers. Daar komt bij dat Van de Looi als trainer slechts één van de zes Eredivisieduels met Peter Bosz als coach van de tegenstander verloor.