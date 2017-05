Heraclied leeft jongensdroom: ‘Rechtstreeks vanuit de amateurs’

Reuven Niemeijer heeft zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij Heracles Almelo met twee seizoenen verlengd, zo communiceert de nummer negen van de Eredivisie via de officiële kanalen. Niemeijer kwam dit seizoen tien keer in actie in de Eredivisie.

De middenvelder maakte vorig jaar zomer de overstap van de amateurs van Quick’20 naar Heracles en scoorde inmiddels drie keer in het eerste elftal van het Heracles van trainer John Stegeman. Toen hij voor Quick’20 speelde, verdiende Niemeijer zijn geld door op de verhuurafdeling te werken van autobedrijf Huiskes-Kokkeler in Hengelo.

“Reuven ontwikkelt zich uitstekend en dit verbeterde en verlengde contract is daar de beloning van”, aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. “Het is mooi om te zien dat hij rechtstreeks vanuit de amateurs zo goed aanhaakt. Dat getuigt van een enorme wilskracht.”