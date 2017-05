PSV komt met contractnieuws: ‘PSV 1 is natuurlijk het doel’

Mike van de Meulenhof blijft bij PSV. De achttienjarige doelman heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een contract dat hem voor de komende drie seizoenen aan de club uit Eindhoven bindt. Van de Meulenhof speelt bij de Onder-19.

“Dat ik dit in het bijzijn van mijn familie mag ondertekenen is heel mooi. Zij zijn allesbepalend geweest in het traject hier naartoe. Mijn familie heeft me altijd gesteund en ondersteund. Nu is het aan mezelf om me door te ontwikkelen. Dromen is leuk, maar je moet een droom wel waarmaken. PSV 1 is natuurlijk het doel”, aldus de international van Oranje Onder-18 op de officiële website van PSV.

Van de Meulenhof maakte in de zomer van 2012 de overstap van de gecombineerde jeugdopleiding van VVV-Venlo en Helmond Sport naar PSV. Hij is overigens niet de enige die vrijdag een contract tekende bij PSV, want spitsentrainer Luc Nilis verlengde zijn verbintenis met een jaar. “We zijn blij dat de expertise van Luc behouden blijft voor PSV en dat hij ook de jonge aanvallers in de opleiding gaat trainen”, aldus technisch manager Marcel Brands.