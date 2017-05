‘Olympique Lyon moet vrezen voor uitsluiting van Europees voetbal’

De Europese voetbalbond is een disciplinaire procedure gestart tegen Ajax en Olympique Lyon wegens incidenten met supporters, donderdagavond tijdens of rondom de wedstrijd in de Europa League (3-1). Dat heeft de UEFA vrijdag bekendgemaakt.

De UEFA vervolgt Lyon omdat supporters tijdens de wedstrijd in het stadion vuurwerk hebben afgestoken en met voorwerpen gegooid hebben. Daarnaast betraden fans het veld en blokkeerden zij bepaalde vakopgangen, zo valt er in het statement te lezen.

Ajax wordt vervolgd omdat fans ‘schade’ zouden hebben veroorzaakt, maar het is onduidelijk waar dat precies om gaat. De Amsterdammers lijken in ieder geval niet zwaarder bestraft te zullen worden dan met een boete, maar Lyon moet serieuzer vrezen. Die club werd in april immers al voorwaardelijk uitgesloten van Europees voetbal naar aanleiding van de ongeregeldheden tegen Besiktas. Les Gones kregen tevens een boete van een ton.