ADO-aanvaller staat voor vertrek: ‘Ik wil goed eindigen en dit voelt niet zo’

Het lijkt erop dat Ruben Schaken komende zondag tegen Excelsior zijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag zal spelen. De aanvaller is in het bezit van een aflopend contract in de Hofstad en de kans is klein dat die verbintenis nog verlengd zal worden. Er zijn verschillende clubs geïnteresseerd in Schaken, ook vanuit het buitenland.

“Ik wil goed eindigen en dit voelt niet als goed eindigen. Ik ben op de bank beland, maar voel me nog fit”, zegt Schaken tegenover Omroep West. Er staat nog een gesprek op het programma met ADO, maar de kans dat hij blijft is klein. “Als een club je wil behouden, dan wordt er ook werk van gemaakt. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ik sta wel voor een bepaald salaris natuurlijk. ADO zit wat dat betreft in een moeilijke situatie. Maar ik kan er moeilijk over oordelen. Ik laat het op mij afkomen.”

Enkele Nederlandse clubs hebben zich al bij Schaken gemeld, maar die clubs ziet de aanvaller niet zitten. “Het moeten clubs zijn die ergens voor moeten strijden, maar niet voor lijfsbehoud. Ik wil nog heel erg graag ergens voor kapot moeten gaan om iets te bereiken. Dat is waar ik naar op zoek ben”, stelt de aanvaller, die nog niet van plan is om te stoppen. Komende zomer gaat Schaken trainen met een personal trainer, zodat hij eventueel direct aan kan sluiten bij zijn nieuwe club. “Ik houd alle opties open. Er spelen wat dingen in het buitenland. In Azië, Amerika. Er is wat interesse. Maar het hele plaatje moet wel kloppen, anders doe ik het niet.”