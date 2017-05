De Mos: ‘Ajax is honderd procent de favoriet tegen Manchester United’

Aad de Mos is optimistisch over de kansen van Ajax in de Europa League-finale tegen Manchester United. De analist noemt the Red Devils een 'ideale tegenstander' voor het jeugdige Ajax. Op 24 mei treffen beide clubs elkaar in Stockholm.

Volgens De Mos kan Ajax profiteren van het verdedigende spel van Manchester United. "Ajax kan dan met hoge pressing spelen. Bij United zijn veel spelers niet wendbaar en de ploeg is kwetsbaar tussen de linies", stelt de voormalig Ajax-trainer in gesprek met Voetbal Inside. "Marouane Fellaini, een lange speler, Chris Smalling die samen gaat spelen met Daley Blind, ook niet het allerbeste centrum. En de zijkanten zijn met Matteo Darmian en Antonio Valencia als backs ook niet best."

"Daar gaat Ajax zijn voordeel uithalen", voorspelt De Mos alvast. Tegelijkertijd waarschuwt de clubloze trainer voor de counter van Manchester United. "Met Marcus Rashford en tussen de linies Henrikh Mkhitaryan. Maar ik denk dat Ajax veel balbezit heeft, veel kansen gaat creëren en dat maakt voor mij Ajax honderd procent de favoriet."