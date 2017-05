‘Jullie zoeken krantenkoppen, dus begrijp dat het dan een mislukt seizoen is’

Met hangen en wurgen bereikte Manchester United de finale van de Europa League. De verwachtingen rond de ploeg van manager José Mourinho zijn torenhoog en volgens de Britse media is het seizoen een mislukking als the Red Devils in de eindstrijd tegen Ajax ten onder gaan. Mourinho kan zich daar niet in vinden.

“Men heeft het recht om dat te vinden, dat is terecht. Maar ik voel het zelf niet zo. Ik wil ook niet dat de spelers het zo voelen. We hebben heel erg hard gewerkt dit seizoen. Ik heb waarschijnlijk nog nooit zo hard gewerkt”, stelt Mourinho tegenover Sky Sports. “We hebben de League Cup en de Community Shield gewonnen. Totdat we te maken kregen met blessures hebben we meegedaan om een plek in de top vier van de Premier League.”

“We hebben dingen voor elkaar gekregen die niemand in zijn eerste seizoen voor elkaar kreeg”, gaat de Portugees verder. “Dingen zoals een recordreeks met ongeslagen wedstrijden in de Premier League, zoals prijzen winnen en zoals een Europese finale halen. We hebben goede dingen gedaan, maar jullie zoeken altijd naar interessante krantenkoppen. Ik begrijp dus wel dat jullie zeggen dat het seizoen mislukt is als we de Europa League niet winnen.”

Mourinho twijfelt niet wie er in de finale van de Europa League onder de lat zal staan. “Er is geen dilemma. Het zijn twee fantastische keepers. Sergio Romero is de doelman van het Argentijnse elftal, terwijl David de Gea doelman van het Spaanse elftal is. Alles gaat normaal en we hebben geen problemen. Sergio zal gewoon in de finale op doel staan.”