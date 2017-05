Bayern neemt na 15 jaar afscheid: ‘Hij gaat waarschijnlijk naar het buitenland’

De wegen van Holger Badstuber en Bayern München gaan komende zomer definitief scheiden, zo heeft der Rekordmeister op zijn website bekendgemaakt. De verdediger speelt momenteel op huurbasis bij Schalke 04 en had bij Bayern nog een contract tot het einde van het seizoen. Komende zomer zal Badstuber dus transfervrij op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.

“Na zijn huurperiode bij Schalke 04 zal Holger waarschijnlijk een stap naar het buitenland maken. Bayern München wenst hem het beste in de toekomst en wil hem bedanken voor zijn toewijding in de afgelopen vijftien jaar”, stelt Karl-Heinz Rummenigge, algemeen directeur van der Rekordmeister. Onder meer Manchester City zou zijn oog hebben laten vallen op Badstuber.

Badstuber speelt sinds 2002 in de jeugd van Bayern München en brak in 2009 door in het eerste elftal van de club. De laatste jaren kampte hij veelvuldig met blessures, waardoor hij geen vaste waarde meer was bij Bayern. Sinds de winter speelt Badstuber op huurbasis bij Schalke 04, waar hij voorlopig tot tien competitiewedstrijden kwam.