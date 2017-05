Heracles ziet kansen: ‘We speelden ook verdienstelijk 1-1 bij PSV’

Heracles Almelo is erop uit om het titelfeest van Feyenoord te verstoren. De ploeg van John Stegeman heeft zondag in De Kuip nog een punt nodig om deelname aan de play-offs veilig te stellen. "Deze wedstrijd leeft enorm, daar moet je goed mee omgaan", doceert Stegeman op de officiële website van Heracles.

"Het is een onderdeel van het profvoetballer zijn. Waar je ook komt, iedereen begint erover", heeft de oefenmeester gemerkt. Stegeman stipt aan dat Heracles dit seizoen niet veel punten heeft gepakt in wedstrijden tegen de topclubs van de Eredivisie. "Al hebben we wel verdienstelijk met 1-1 gelijk gespeeld bij PSV."

"We zijn zondag zeker niet kansloos, maar we moeten wel van hele goede huize komen om een resultaat te halen. Daar moeten we vol voor gaan", concludeert Stegeman, die in De Kuip niet kan beschikken over Vincent Vermeij (knie) en Gor Agbaljan (achillespees). Achter de naam van Robin Gosens (hamstring) staat een vraagteken. "Ik moet nog met de medische staf spreken, dus dat is afwachten", zegt Stegeman.