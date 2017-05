‘Met z'n allen niet gepresteerd tegen Excelsior, zondag is dat anders’

Feyenoord zag vorige week de eerste kans om kampioen te worden op bezoek bij Excelsior in rook opgaan. De 3-0 nederlaag in Kralingen was een forse teleurstelling, maar trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen naar komende zondag. Dan krijgen de Rotterdammers in de eigen Kuip tegen Heracles Almelo een nieuwe kans om de titel binnen te halen.

“De voorbereiding was normaal. Na een teleurstelling wil je opstaan en je rug rechten. Dat gevoel hebben wij ook. We hebben maandag de wedstrijd nabesproken en het vizier gelijk gericht op zondag. Er zijn veel dingen fout gegaan tegen Excelsior, het is moeilijk om daar precies de vinger op te leggen. We hebben met z'n allen niet gepresteerd, zondag zal dat anders zijn”, zegt de oefenmeester op de wekelijkse persconferentie. “Het is alles of niets zondag. We moeten er één winnen, dat wilden we afgelopen zondag al. Dat is niet gebeurd, dus nu komt het aan op de laatste wedstrijd in eigen huis.”

“In eigen huis heb ik er vertrouwen in. Eigen stadion, eigen kleedkamer, eigen veld. Het publiek erachter”, vervolgt Van Bronckhorst. Hij wil nog niet zeggen wie de geschorste Tonny Vilhena vervangt. “Deze week was er rust rond de ploeg. We willen open zijn, dat hebben we daarvoor gedaan, alleen richting het laatste duel is het toch fijner bij elkaar te zijn in rust. De positie waar wij staan is nog steeds fantastisch. We krijgen zondag de kans om het recht te zetten, dat kan niet altijd. Na al die jaren kunnen kampioen we worden, daar moet de focus blijven. Als wij brengen wat we kunnen brengen, sluiten we het positief af.”

Van Bronckhorst houdt zich dan ook niet bezig met de verrichtingen van Ajax, dat komende zondag op bezoek gaat bij Willem II. “Het resultaat Ajax heeft geen invloed op ons. We moeten winnen om kampioen van Nederland te worden. Ik zal de tussenstand ongetwijfeld meekrijgen, maar zelf winnen is het belangrijkste”, stelt de oefenmeester, die wel donderdag wel naar het duel tussen Ajax en Olympique Lyon keek. “Ik denk dat we trots mogen zijn dat we een Nederlandse club in een Europese finale hebben.”