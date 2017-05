Berghuis geeft Ajax voorkeur: ‘Geen toestemming voor het Songfestival’

Steven Berghuis heeft donderdagavond ontspannen gekeken naar de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Ajax. Daardoor moest zijn vriendin wel de halve finale van het Eurovisie Songfestival missen. "Ze wilden hem wel overzetten, maar ik gaf geen toestemming, hahaha", lacht Berghuis vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Na het Europese succes van Ajax gaat de focus naar de titelstrijd, waarin Feyenoord de beste papieren heeft. Berghuis denkt dat zijn ploeg de kater van vorige week (3-0 bij Excelsior) heeft verwerkt. Feyenoord was vrij snel weer positief gestemd, vertelt de buitenspeler. "Misschien speelde op Woudestein toch onbewust mee dat we twee kansen hadden om de titel te veroveren. Of het zondag tegen Heracles Almelo wel lukt? Dat hoop ik uiteraard. En ik denk het ook."

Volgens Berghuis zegt de zege van Ajax niets over de ontknoping in de Eredivisie van zondag. Ajax kan de titel pakken, als Feyenoord niet wint van Heracles. "Ik heb ook niet om die reden naar Ajax gekeken. Ik ben gewoon liefhebber en uiteraard ken ik een paar spelers van Ajax persoonlijk, ook door het Nederlands elftal. Maar we kijken deze dagen alleen naar onszelf. We moeten het zelf doen, in de eigen Kuip."