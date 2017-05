‘Petje af voor Ajax, ik denk dat ze sterk genoeg zijn om United te verslaan’

Ondanks een 3-1 nederlaag op bezoek bij Olympique Lyon bereikte Ajax donderdag de finale van de Europa League. Uit het kamp van les Gones klonken als vanzelfsprekend overwegend teleurgestelde reacties. Toch was voorzitter Jean-Michel Aulas vooral trots na afloop van het treffen.

“Ik moet zeggen dat de spelers het vanavond uitstekend gedaan hebben. Ajax is een heel goed team en ze besloten erg fysiek te gaan spelen, door veel overtredingen te begaan”, zegt de voorzitter op de website van Lyon. “Ik ben enorm trots, we hadden het vierde doelpunt verdiend. We moeten niet vergeten dat we een prachtig seizoen in de Europa League hebben gehad. De wonden moeten gelikt worden en we moeten ons richten op de laatste twee competitiewedstrijden.”

“We zullen volgend seizoen terugkomen met een sterker team”, vervolgt Aulas zijn verhaal. “Olympique Lyon is een grote club, die grote spelers aan kan trekken. Er zullen waarschijnlijk ook grote spelers vertrekken, maar we zullen ze met betere spelers vervangen. Petje af voor Ajax, ik denk dat ze sterk genoeg zijn om Manchester United in de finale te verslaan.”