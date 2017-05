‘Ik kan Feyenoord kampioen maken, maar ze moeten wel met mij in zee gaan’

John Troost wordt niet altijd serieus genomen in de voetbalwereld en daar baalt hij van. Tegenover de Gelderlander zegt de mental coach dat hij merkt dat clubs niet met hem in verband willen worden gebracht. Hij stelt Feyenoord kampioen te kunnen maken, als de Rotterdammers met hem in zee gaan.

“In de geschiedenis zijn er veel mensen die voor hun tijd uitliepen, zoals Einstein. Hij werd ook jaren afgemaakt. Men wil niet met mij in verband worden gebracht. En op het moment dat er succes is, wil de trainer het voor honderd procent zelf opstrijken”, stelt Troost, die onder meer bij Anderlecht werkte. Vorig seizoen heeft hij naar eigen zeggen ook een rol gespeeld in de titelstrijd. Hij straalde de spelers van De Graafschap in, die vervolgens Ajax van het kampioenschap afhielden.

“Er zat haast bij, ik had slechts één ochtend. Toch werkte het. De energie bij De Graafschap was die dag maximaal, doordat ik de bron bij ze heb geactiveerd”, zegt de mental coach, die nog op een telefoontje uit Rotterdam wacht. “Ik kan Feyenoord kampioen maken. Maar dan moeten ze wel met mij in zee gaan.”