Sánchez: ‘Dat is uniek, om twee keer in één jaar tijd zo’n finale te spelen’

Voor Davinson Sánchez is de finale van een groot toernooi geen onbekend terrein. De twintigjarige verdediger won al eens de Copa Libertadores met Atlético Nacional en kan nu met Ajax de Europa League winnen. Desondanks wil de Colombiaan niet te lang blijven hangen in de euforie.

“Ik moet van het moment genieten en dat doe ik ook. Maar we moeten ook denken aan wat nog komen gaat”, zegt Sánchez op de website van Ajax. Na de Copa Libertadores kan de Europa League zijn tweede grote prijs worden. "Dat is uniek, om twee keer in één jaar tijd zo'n finale te spelen. Hopelijk kan ik deze ook winnen. We hebben ons doel bereikt. Dit is een schitterende prestatie.”

“We hebben zondag een heel belangrijke afspraak, een wedstrijd die we moeten winnen”, vervolgt de Colombiaanse verdediger zijn verhaal. “Het is belangrijk om goed voor ons lichaam te zorgen. En dan wacht ons nog de finale van de Europa League. We zullen daarin 90 of 120 minuten alles moeten geven om te winnen. Dat is wel ons doel.”