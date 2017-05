UEFA wijst oude bekende aan voor finale tussen Ajax en United

Ajax en Manchester United krijgen vrijdag 24 mei te maken met Damir Skomina. De UEFA heeft vrijdagochtend bekend gemaakt dat de ervaren arbiter de leiding zal krijgen bij de Europa League-finale in Stockholm.

United en Ajax hebben overigens beiden een verleden met Skomina: de scheidsrechter was in 2012 de leidsman tijdens het duel dat de twee ploegen in de UEFA Cup op Old Trafford afwerkten. De Amsterdammers werden toen, ondanks een 1-2 overwinning, uitgeschakeld vanwege een 0-2 thuisnederlaag tegen the Red Devils. Ajax kreeg ook in 2010 te maken met Skomina, die al sinds 2003 internationaal actief is als scheidsrechter.

De Sloveen had toen de leiding bij het Champions League-duel tussen de Amsterdammers en Real Madrid, dat uiteindelijk de opmaat vormde voor de fluwelen revolutie van Johan Cruijff. Voor Skomina wordt het niet zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen: hij floot al zes wedstrijden in de Champions League, waaronder de return in de kwartfinale tussen AS Monaco en Borussia Dortmund.

De bond heeft overigens ook de leidsman voor de Champions League-finale tussen Real Madrid en Juventus bekend gemaakt. De Duitser Felix Brych moet op zaterdag 3 juni de eindstrijd in Cardiff in goede banen zien te leiden.