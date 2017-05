UEFA kiest drie Ajacieden in Team van de Week

Ondanks een 3-1 nederlaag op bezoek bij Olympique Lyon plaatste Ajax zich voor de finale van de Europa League. De UEFA heeft drie spelers van de Amsterdammers een plaats gegeven in het Team van de Week: Davinson Sánchez, Kasper Dolberg en Kenny Tete. Ook tegenstander Lyon levert drie spelers.

Dolberg maakte in de eerste helft de belangrijke Ajax-treffer. Sánchez toonde zich ijzersterk in de defensie van de Amsterdammers en verdiende daarmee een plek in het elftal. Opvallend is de uitverkiezing van Kenny Tete, die als invaller in het veld kwam. De rechterverdediger was met een aantal ingrepen belangrijk voor Ajax.

Alexandre Lacazette maakte twee doelpunten tegen Ajax en verdiende daarmee een plek in het Team van de Week. Ook Nabil Fekir en Maxime Gonalons werden door de UEFA uitverkozen in het elftal. In de finale ontmoet Ajax Manchester United. The Red Devils leveren drie spelers aan het Team van de Week: Marouane Fellaini, Henrikh Mkhitaryan en Antonio Valencia.