‘Als ik hier de CL pak en met België het WK win, krijg ik toch de Gouden Bal?’

Een overwinning op bezoek bij West Bromwich Albion volstaat voor Chelsea vrijdag om kampioen van Engeland te worden. Er is dit seizoen een belangrijke rol weggelegd voor Eden Hazard bij the Blues. Real Madrid zou nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de Belg, maar hij denkt momenteel niet aan een vertrek.

Hazard heeft in de toekomst nog één droom: de Gouden Bal winnen. “Volgens mij is het niet moeilijker de Gouden Bal te winnen als je in de Premier League speelt”, stelt de aanvaller tegenover Sky Sports. “Als ik volgend seizoen hier speel, we de Champions League winnen en ik misschien het WK win met de Rode Duivels, waarom zou ik hem dan niet kunnen krijgen? In de laatste tien jaar speelden de winnaars van de Gouden Bal in Spanje, maar je hoeft volgens mij niet in Spanje te spelen om hem te winnen.”

“Ik hoop op een dag de Gouden Bal te winnen. Daar ben ik wel mee bezig”, vervolgt Hazard zijn verhaal. “Als het me niet lukt, geen probleem. Ik probeer een mooie carrière uit te bouwen, maar volgens mij zijn er ook andere spelers die hem verdienen. Als Ronaldo en Messi met pensioen gaan, zullen er misschien een paar andere spelers zoals Neymar, Paulo Dybala en Antoine Griezmann aan de beurt komen. Maar we zien wel wat de toekomst brengt.”