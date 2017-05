‘In de eigen Kuip van Heracles winnen, duidelijker kan niet’

Feyenoord kon afgelopen weekend bij Excelsior kampioen worden, maar zagen, door een nederlaag bij de buurman, in plaats daarvan achtervolger Ajax tot op één punt naderen. De Rotterdammers krijgen zondag nog een kans als Heracles Almelo in eigen huis de tegenstander is en volgens Karim El Ahmadi moet De Kuip de doorslag geven.

“Het was heel teleurstellend tegen Excelsior, vrijwel niemand zat in de wedstrijd. Maar we hebben nog een kans. In de eigen Kuip van Heracles winnen, duidelijker kan het niet”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Feyenoord zal voor een stijf uitverkocht huis aantreden: “En dan het publiek er negentig minuten vol achter en alles geven. Zo moet het gaan.”

Eljero Elia zat tegen Excelsior, net als de meeste van zijn ploeggenoten, niet goed in de wedstrijd. Volgens de vleugelspits is er echter geen man overboord: “Tegen Excelsior viel alles tegen, maar het kan gebeuren. Ook Ajax had het moeilijk op dat kunstgras. We weten nu wat ons te doen staat.”