Mourinho: ‘Dit is de perfecte manier om het seizoen af te sluiten’

Ajax plaatste zich donderdagavond voor de finale van de Europa League en zal over twee weken in Stockholm af moeten zien te rekenen met Manchester United. Voor de Engelse grootmacht staat er ook nog genoeg op het spel in de eindstrijd, aangezien winst ook toegang geeft tot de Champions League volgend seizoen.