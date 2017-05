‘Ik blijf volgend seizoen bij Ajax, als ik mag blijven althans’

Kasper Dolberg werd de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij Ajax en onder meer Everton en Olympique Lyon, donderdagavond de tegenstander van de Amsterdammers in de Europa League, zouden uit zijn op de handtekening van de Deen. Dolberg, die Ajax in Frankrijk het zo belangrijke uitdoelpunt bezorgde, stelt de fans van zijn club echter gerust.

“Ik blijf volgend seizoen bij Ajax. Althans, als ik mag blijven… Ik wil de lijn van dit seizoen doortrekken. Ik wil beter worden en meer goals maken”, liet hij na de wedstrijd optekenen door ELF Voetbal. “Het is een ongelooflijk seizoen geweest, in vele opzichten. Ik besef nauwelijks hoe snel het is gegaan. Mijn doorbraak in Ajax 1, mijn debuut voor Denemarken. Al die Europese duels. En dan straks ook nog die finale in Stockholm.”

Dolberg stond onlangs een tijd aan de kant met een liesblessure en zag in die periode Bertrand Traoré de spitsrol met verve invullen. Vrezen voor zijn basisplaats deed hij echter niet: “Na mijn rentree heb ik het best wel even lastig gehad, moest ik weer ritme zien te krijgen. Maar dat hoort bij het vak van spits: je moet op iedere situatie zijn voorbereid.”