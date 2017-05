‘Guidetti zag er nooit fit uit, walgelijk hoe hij daar over de grond rolde’

John Guidetti eiste donderdagavond in het duel tussen Celta de Vigo en Manchester United opnieuw een hoofdrol op. De Zweed was in de slotfase betrokken bij een incident dat leidde tot een rode kaart voor Eric Bailly en miste diep in blessuretijd een enorme kans om los Célticos naar de finale van de Europa League te schieten. United-icoon Roy Keane was na afloop niet mals voor de ex-speler van onder meer Manchester City en Feyenoord.

“Op een bepaalde manier ben je blij dat hij die kans miste, want zijn gedrag, hoe hij over de grond rolde, was walgelijk. Bailly verdiende het om te gaan, hij moet zijn handen niet gebruiken. Voor hem is het een ramp”, analyseerde Keane bij ITV. “Guidetti had bij die kans gewoon moeten schieten, hij krijgt duidelijk niet een bonus per goal uitbetaald.”

“Om eerlijk te zijn heeft hij er inderdaad nooit echt fit en scherp uitgezien, moet je eens naar hem kijken”, ging Keane, die niet onder de indruk was van zijn oude werkgever, verder. “Ten eerste, moet ik United feliciteren dat ze naar de finale gaan. Maar ze lieten Celta de wedstrijd dicteren en dat is geen goed teken voor zo’n grote club. Het is wel een goede finale, het is een mooi affiche. Maar de gemiddelde leeftijd bij Ajax is 21, United moet daarvan profiteren.”